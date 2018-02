Screenshot: YouTube

PSI SU doista čovjekovi najbolji prijatelji. Ako im pružite malo ljubavi i pažnje, oni će vam uzvratiti dvostruko. Ako se brinete o njima, ako svoje slobodno vrijeme provodite s njima, oni će vas zasigurno pratiti u stopu. Svaki vlasnik više puta uvjerio se u to da njegov ljubimac ne voli ostajati sam. Neki psi to podnose bolje, no niti jedan pesonja ne voli rastajati se od svog najboljeg prijatelja.

Mnogi će psi "kuhati" s vama - stati kraj vaših stopala i promatrati što to radite i nadati se da će i oni dobiti nešto hrane koju pripremate. Sigurni smo da je većina vas barem jednom morala otvoriti vrata svom psu za vrijeme obavljanja nužde ili kupanja.

Vaš krevet postane njihov, a na kauču imaju svoje mjesto na koje nitko ne smije sjesti. Psić iz videa zahtijevao je vožnju biciklom. Nije mogao dopustiti svom malenom vlasniku da se samo on zabavlja i vozi pa se odlučio ubaciti. Ta vožnja izgleda nevjerojatno, a možete je pogledati u videu koji slijedi.

