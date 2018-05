NI.B / PETAK, 04.05.2018 10:57

Screenshot: YouTube

IAKO smo već više puta dokazali da psi obožavaju djecu, postoje izuzetci i postoje dani kada njima baš i nije do maženja. Djeca nekada znaju biti pregruba i na čudne načine iskazivati afekciju prema životinjama i to njima zna smetati. Ovaj haski ima jedan od onih dana kada jednostavno ne želi da ga itko dira. Djevojčici to baš i nije jasno i ona se svim silama trudi pokazati mu koliko ga voli, no on ipak ostaje hladan. Sigurni smo da ovaj preslatki čupavac voli svoju maleni vlasnicu, no još smo sigurniji da ovo nije bilo njegov dan. Nekada i naše ljubimce trebamo pustiti na miru, a ovo je pravi dokaz za to.

