OVA JE kujica vrlo popularna ovih dana. Njezino ponašanje ne razlikuje se od ponašanja drugih pasa, no način kako je to izvela nasmijao je tisuće ljudi do suza. Ljubimce je često teško natjerati kući. Osobito za lijepog vremena i osobito one koji nemaju dvorište u kojem se mogu igrati i trčati kad god požele.

Ova kujica htjela je produljiti svoj boravak vani i sakrila se iza lončanice. Iako ju je njezin vlasnik mogao vidjeti kada bi zatvorio vrata od svog doma, ona bi izvirila da provjeri situaciju. Ljubimci znaju biti pravi mali lukavci, a ova kujica je to i dokazala. Sigurni smo da su i vas vaši ljubimci znali prevariti ili su to barem pokušali i vjerujemo da su vas dobro nasmijali i zabavili.

