VIDEO Kujica nestrpljivo čeka svoj red za tuširanje dok mačak uživa u vodi

NI.B / SUBOTA, 28.04.2018 16:30

Screenshot: YouTube

MAČAK Sid obožava vodu. Prava je rijetkost vidjeti mačku koja ovoliko uživa u vodi. Svi oni koji imaju mace vjerojatno svoje ljubimice moraju tjerati na kupanje, no Sid nije takva maca. On uživa u svakoj sekundi kupanja. No, Sid nije jedini ljubimac u ovom domu koji baš jako voli vodu. Kujica Katie tuširanje voli jednako kao i mačak.

No, problem je što nikako ne može dočekati svoj red. Na njezinom licu vidi se da nije baš zadovoljna time. Dok Sid uživa u tuširanju te usput popije koju kapljicu što dolazi iz tuša, Katie nestrpljivo čeka svoj red. Ovaj je prizor začudio cijeli svijet. Mnogi ljudi nikada prije nisu vidjeli psa i mačka koji toliko vole vodu. Sigurni smo da će video oduševiti i vas, nas zaista jest.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Source: Great Dane impatiently waits for cat to finish shower by MaxandKatietheGreatDanes

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz Index Ljubimce, instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: ljubimci.



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.