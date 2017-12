NI.B / NEDJELJA, 31.12.2017 13:04

Screenshot: YouTube

OVAJ maleni dječak ima nevjerojatnu konekciju sa životinjama. Njegova majka vlasnica je rezervata za životinje i on je od rođenja okružen spašenim bićima koje nitko nije htio za prijatelje. Svi su bili iznenađeni kada su vidjeli koliko se ovaj dječak sprijateljio s mačkama. Jedini ih može primiti u naručje i smiriti. Divlje životinje u njegovom prisustvu postanu nevjerojatno pitome. On obožava svaku životinju koja živi na njihovoj farmi, no jedna mu je ipak najdraža. Maleno janje koje je u njihov dom došlo sa svega nekoliko dana starosti njegov je najbolji prijatelj. Oni su nerazdvojni. Ovaj predivni video dokaz je da je ovaj dječak doista poseban kada su u pitanju životinje.