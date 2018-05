NI.B / SUBOTA, 19.05.2018 11:24

STRAH od grmljavine kod kućnih ljubimaca može izazvati velike probleme i preporučljivo je da se vlasnici na vrijeme pripreme te pomognu svom ljubimcu ublažiti to iskustvo. Strah od grmljavine na popisu je najvećih strahova pasa, a uz njega stoje strah od vatrometa, napuštanja, vožnje, ljudi, bljesaka i snažnih zvukova. Najvažnije je u trenucima grmljavine biti uz svog psa i tješiti ga.

Ovaj klinac to dobro zna. Mnogi psi, baš poput ovog u videu, zavlače se ispod stolova, ormara i kreveta kako bi se zaštitili, a neki se tresu i otežano dišu. Dječak je svom psu dao do znanja da nije sam i da se ne treba bojati. Pokušao mu je objasniti da je to samo grmljavina i da mu neće biti ništa. Stručnjaci kažu kako je u tim trenucima poželjno psu odvratiti pozornost i pokušati se igrati s njim kako biste ga odvratili od zvukova koje doživljavaju kao nešto strašno.

