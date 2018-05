NI.B / ČETVRTAK, 17.05.2018 20:43

DJECA i kućni ljubimci savršen su spoj, a u to smo se uvjerili već puno puta. Odrastanje uz ljubimca sa sobom nosi predivne stvari. Da bi se dogodio taj savršen spoj, potrebno je samo malo truda i treninga. Djeca mogu naučiti vrlo bitne lekcije od svojih čupavaca. Briga o psu ili maci naučit će ih o tome koliko je bitno brinuti o drugima, naučit će ih obzirnosti i obavezama koje su neizbježne.

Isto tako, briga o ljubimcu naučit će ih kako biti nježna i strpljiva osoba. Psi i mace, s druge strane, u djeci mogu naći odlične partnere za igru koji imaju viška energije baš kao i oni. No vrlo je bitno dijete naučiti granicu. Može se dogoditi da se dijete zaigra i da pretjera - a to može dovesti do toga da vaš ljubimac nenamjerno naudi djetetu.

Zbog toga je potrebno raditi i s djetetom i psom. Ova je beba od prvoga dana okružena životinjama. Svoj životni prostor dijeli s četiri psa i jednom macom. Maca je obožava, uči je pravim stvarima, štiti je i nikada je ne napušta. Skupa odlaze u avanture u kojima im se redovito pridružuju i psi. Mi mislimo da će ove životinje pomoći malenoj da bude najbolja verzija sebe!

