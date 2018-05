VIDEO Ovaj je pas naučio svojim vlasnicima reći da ih voli

NI.B / UTORAK, 08.05.2018 20:56

Screenshot: Rumble

SVATKO tko ima ljubimca dobro zna da ga njegov ljubimac jako voli. Ljubav nam iskazuju na različite načine. Nekada nam to bude jasno kada dođemo kući, a oni nas dočekaju na vratima. U tim trenucima pokazuju nam koliko smo im nedostajali. Njima nije bitno jesmo li otišli na sat vremena, dva dana ili na nekoliko mjeseci, mi ćemo im jednako jako nedostajati.

Pokazuju nam ljubav i kada smo neraspoloženi i tužni. U tim nas trenucima uspijevaju oraspoložiti. Dovoljan je samo jedan pogled i zaboravit ćemo na sve loše što nam se taj dan dogodilo. No neki su ljubimci otišli korak iznad, a ovo je jedan od njih. On je naučio svojim vlasnicima reći da ih voli i to zvuči nevjerojatno! Nas je jako oduševio, a sigurni smo da ni vi nećete ostati ravnodušni.

