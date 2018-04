NI.B / PONEDJELJAK, 23.04.2018 20:50

Screenshot: YouTube

FRANKIE je naizgled običan mops. Star je tri godine, obožava se izležavati, hrkati, maziti i više od svega voli pažnju. Prema svemu tome dalo bi se zaključiti da je on sasvim normalan pesonja, no ipak postoji jedna iznimka. Ovaj mops čini nešto vrlo čudno za vrijeme male nužde. On je obavlja tako što stražnje noge digne u zrak i hoda na prednje dvije.

Mnogi mu se ljudi čude, a neki su čak predbacili vlasnicima da ono što su ga naučili nije dobro. No njegovi ga vlasnici nikada nisu učili taj trik. Još kao sasvim malo štene počeo je izvoditi tu vratolomiju i to traje do danas.

Oni su na to navikli, no prolaznici i ljudi koji ga sreću prvi put uvijek ostanu zapanjeni. Neki se smiju, a neki ga samo gledaju u čudu. No svi će se složiti s jednim - ovaj mops ima najčudniji način obavljanja nužde, a u to se uvjerite sami videom koji slijedi.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz Index Ljubimce, instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: ljubimci.



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.