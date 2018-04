VIDEO Ovaj pesonja obožava gledati TV, a njegova reakcija na jednu reklamu oduševit će vas

NI.B / PETAK, 27.04.2018 20:48

Screenshot: YouTube

KUJICA Khaleesi obožava gledati sve TV programe, no Budweiser reklama iz 2015. godine nešto je što posebno voli vidjeti na malom ekranu. Svakoga puta kada bi čula poznati zvuk iz ove reklame, ostavila bi sve što u tom trenutku radi i pojuri ka ekranu kako bi bodrila izgubljeno štene koje ima glavnu ulogu. Njezina normalna reakcija na TV program u kojem se prikazuju psi je puno blaža od one koju ima kada ugleda to štene.

Snimka prikazuje Khaleesi koja sjeda ispred TV i pomno prati što se događa. Isprva se uspijeva suzdržati, no nakon samo nekoliko trenutaka, počinje lajati i time pomoći psiću u nevolji. Ona jednostavno ne može sakriti emocije kada dođe njezin omiljeni dio reklame. Mnogi su ljudi ostali u šoku kada su vidjeli njezinu reakciju, no nas to ne iznenađuje. Mi odavno znamo da psi imaju emocije i da shvaćaju sve što se događa oko njih.

Source: Bulldog Interacts With TV Every Time Budweiser Commercial Comes On by Khaleesi12

