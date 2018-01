VIDEO Ovaj pričljivi husky se žalio sve dok se nije desilo nešto divno

Screenshoot: YouTube

HUSKY je izluđivao svoje vlasnike s konstantnim zavijanjem i pričanjem i sve su pokušali da prestane. Ovaj pas je spašen i udomljen no očito da mu je u životi nešto nedostajalo. Nakon silnih pokušaja da zaustave njegovo zavijanje, obitelj se odlučila nabaviti mu društvo.

Udomili su kujicu Lunu, za koju su im rekli da je agresivna i da ne može ići s drugim psima. No nakon samo 5 minuta zajedničke šetnje, Luna i Blu su se zaljubili i od tada su nerazdvojni. Sve rade zajedno, a ono najbitnije je da je Blue prestao toliko zavijati.

No, kako to biva s ovim predivnim i pametnim psima, u čoporu rade razne nestašluke, pa tako i ovo dvoje. Kada ih njihova ljudska mama pita tko je kriv, oboje počnu pričati, kao da joj objašnjavaju da nisu to oni napravili.

