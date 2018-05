NI.B / SUBOTA, 05.05.2018 11:03

Screenshot: YouTube

SVI KOJI su nekada vodili psa veterinaru dobro znaju da će negdje na pola puta shvatiti da ga vodite na najgore mjesto na svijetu. Njihovi susreti s veterinarima i veterinarskim stanicama nisu nešto lijepo. Sićušne maze ili veliki divovi? Sasvim je svejedno jer kada su u pitanju veterinari, oni dijele isto mišljenje - jednostavno ih ne mogu podnijeti. Dakle, nije bitno koliko je ljubimac velik ili mali, nije bitno o kojoj se pasmini ili godištu radi.

Bitno je samo jedno - izbjeći taj susret. No svi dobro znamo da su takvi susreti ipak neizbježni. Neki vlasnici odmah svojim ljubimcima priopće gdje ih vode, a neki čekaju posljednji trenutak. Bez obzira na sve to - njihove su reakcije slične. Ovaj se pesonja toliko uplašio veterinarskog pregleda da se doslovno skamenio od straha. Njegova je reakcija nasmijala njegove vlasnike i tisuće ljudi na internetu, no mi ipak suosjećamo s njim i nadamo se da je nakon pregleda dobio veliku i slasnu nagradu.

