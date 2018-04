NI.B / SUBOTA, 28.04.2018 11:25

ZNAMO da je veliki neprijatelj mačaka voda. Često nam ove predivne životinje izgledaju neustrašivo, no kada je u pitanju voda, bježe glavom bez obzira. Mace će se rijetko plašiti drugih životinja. No, što je sa psima? Čega se oni boje? Svjedoci smo brojnih videa u kojima psi hrabro brane svoje vlasnike, no ovo nije jedan takav.

Ovaj video prikazuje pse koji se užasno boje maca s kojima dijele dom. Neki od njih ne usude se uzeti svoju omiljenu igračku koja je završila u šapama mace, a neki se jednostavno boje proći putem na kojem leži mačka. Neki cvile, neki gledaju vlasnike molećivim pogledom, a neki od straha gledaju u pod. No, svima je zajedničko jedno - žele zaobići mačke u što širem luku. Sigurni smo da njima te situacije nisu bile nimalo smiješne, no mi se jednostavno nismo mogli suzdržati. Sigurni smo da će ovaj video nasmijati i vas!

