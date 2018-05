VIDEO Ovo morate vidjeti: Tom i Jerry u stvarnom životu

S.S. / SUBOTA, 12.05.2018 19:00

SVI dobro znate crtiće o mačku Tomu i mišu Jerryju. Ovako bi to izgledalo u stvarnom životu. Vlasnica i mačak su pokušavali uhvatiti miša, no on se odlično snašao i prevario ih oboje.

Spretno si je otvorio odvod i pobjegao brzinom munje. I mačak i vlasnica su ostali zbunjeni i bez plijena. Bravo za spretnog miša koji se odlično snašao u prilično nezavidnoj situaciji?

