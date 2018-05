VIDEO Pas heroj uskočio je u bazen kako bi spasio svog najboljeg prijatelja od utapanja

NI.B / SUBOTA, 12.05.2018 14:10

HEROJI mogu biti mali i veliki, veličina uopće nije bitna, ono što je bitno kod herojskog čina je srce. Ovaj pesonja je pravi dokaz za to. Smokey i Remus dva su psića koja dijele isti dom. Jedna od dražih aktivnost im je druženje u bazenu. No, Smokey nije dobar plivač i njegovi odlasci u bazen svode se na stajanje na stepenicama. Jednog je dana otišao predaleko i nije se mogao izvući iz vode. Malo je nedostajalo da izgubi bitku te da se utopi, no u najgorem trenutku pojavio se heroj koji je spasio stvar.

Njegov prijatelj Remus uočio je sve na vrijeme i uskočio u bazen kako bi mu pomogao. Njegovi su vlasnici u tom trenutku bili u kući i nisu primijetili što se događa. No, čupavi heroj spasio je stvar na vrijeme i zbog svog je čina postao slavan na društvenim mrežama. I mi smo odlučili prenijeti njegovu priču kako bismo još jednom dokazali da su psi doista naši najbolji prijatelji i zaštitnici. Sigurni smo da je Smokey zahvalan na ovako divnom prijatelju te da će ubuduće više paziti!

