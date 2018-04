NI.B / UTORAK, 17.04.2018 12:55

PREDIVNA njemačka doga baš jako želi obrok svog vlasnika. Svakom tko ima ljubimca ovo je dobro poznato. Čak i kada su siti, oni zahtijevaju bar zalogaj naše hrane. Ovaj je pesonja završio sa svojim obrokom i odlučio je moliti za malo sendviča svog vlasnika. Na sve načine pokušava svom vlasniku reći da je to baš odlična ideja, no on se ne slaže s tim.

No, na njegovu sreću, vlasnica ima drugačije mišljenje. Svom partneru govori kako su njihovi psi jako dobri i poslušni te da zaslužuju komadić njegovog obroka. No, prije nego što to dobiju, najgladniji od njih mora ispuniti jedan zadatak. Vlasnik mu je rekao da će dobiti sendvič ako mu kaže volim te (eng. I love you) i ovaj pametni pesonja to doista i kaže. Bitnije od svega je da su svi dobili ono što žele te da se nitko nije naljutio.

