VIDEO Pogledajte najljepše priče o spašavanju životinja u 2017. godini

OVO su najljepše priče o spašavanju životinja prošle godine. Jedna od njih je o čovjeku koji je spasio uplašenu pit bulicu Penni koja je šet mjeseci izbjegavala kontakt s njim. Ona je život provela u podrumu kuće pune droge. Nakon što je spašena, udomio ju je mladić Blain koji se do tada nikada nije sreo s toliko uplašenim psom.

Ona se doslovno bojala svega. Blain je dao maksimum da se Penni oporavi čim prije i počeo ju je voditi sa sobom na planinarenje gdje se napokon počela oslobađati i pokazati koliko je zapravo veselo i zaigrano pseto. Penni uživa u svim avanturama sa svojim čovjekom, a on je ne bi mijenjao ni za jednog drugog psa na svijetu.

Sljedeća priča nam govori o dvoje ljudi koji stalno spašavaju mace s posebnim potrebama. Kod njih su mace koje imaju problema s motorikom, mace koje su izgubile vid zbog raznih infekcija, puno maca s raznim problemima i ovo dvoje prekrasnih ljudi uživa u svakom danu provedenom s njima.

U ove prekrasne priče pripada i ona o čovjeku koji je napustio svoj posao da bi napravio utočište za domaće životinje. On je posvetio svoj život da bi spasio životinje koje su provele živote zatočene na raznim farmama u raznim lošim uvjetima. Počeo je s dvije kravice, no ubrzo se njegovo utočište napunilo raznim domaćim životinjama, kokama, praščićima i s još puno kravica.

Predzadnja divna priča je o čovjeku koji je spasio jastreba za vrijeme uragana Harvey. Ovaj jastreb mu je uletio u auto i on nije znao što mu je činiti, ali je bio svjestan da ne može pticu izbaciti na uragan i time ugroziti njezin život. Jastreb je bio toliko uplašen da se nije micao od čovjeka i to je bilo to. Smjestio se s obitelji na sigurno i postao novi član obitelji.

No vjerojatno najljepša priča je ona o kujici koja je spasila svoje štence iz poplavljenog jarka. Njeni štenci su upali u jarak koji su napunili voda i šljunak i nisu se mogli izvući. Ona je svim svojim snagama pokušala doći do njih, a kada je shvatila da ih neće moći iskopati hrabra mama je odlučila da mora i sama ući u taj potopljeni i zatrpani dio te pomoći svojim bebama.

Jedan čovjek joj je pomagao, ali je ona sama izvukla sve bebe van. Nažalost, jedan štenac nije bio disao, ali brzom reakcijom dobrog čovjeka i on je spašen. Ove priče su samo malen dio svakodnevnih spašavanja životinja u svijetu. Budite i vi dio tih ljudi koji čine dobra dijela i ne okreću glavu!

