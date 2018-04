VIDEO Prekrasan križanac vuka i psa je dočekao svoj spas i novi dom

S.S. / PONEDJELJAK, 23.04.2018 19:00

Screenshot: Facebook

SARGE je uzgojen za ljubitelje egzotičnih pasmina i križanac je vuka i psa. Obitelj koja ga je uzela se brinula za njega sve do trenutka dok nije zapeo u ljestvama i morao na operaciju.

Prolazili su kroz teško razdoblje u životu i nisu si mogli priuštiti operaciju ovog divnog stvorenja da mu spase nogu te su se odlučili pokloniti ga nekome tko ima vremena, volje i mogućnosti za ovoliko veliko stvorenje.

Većina ovih križanaca s vremenom završi u skloništima ili su eutanazirani jer se ljudi ne mogu brinuti za njih i pružiti im ono što trebaju. Sarge je dobio mjesto u utočištu, a rastanak s njegovom obitelji je bio težak i tužan.

Ovi križanci su vrlo osjetljivi i treba im vremena da se priviknu na nove životinje, no Sarge je prvo trebao na operaciju i oporavak, a tek onda je mogao upoznati ostatak čopora. Operacija je trajala punih šest sati, a Sarge je sve dobro podnio.

Sljedećih šest mjeseci je nosio gips, no osjećao se dobro je ga više nije boljelo. Serge se odmah postavio kao alfa čopora, no ovaj čopor je već imao svog vođu, ženku Taboo koja nikako nije dopustila da on preuzme njeno mjesto.

Njih dvoje se dobro slažu, no hijerarhija u čoporu se mora znati. Serge je postao ambasador za svoju vrstu i iako su svi sumnjali da će se tako brzo uklopiti, on je uspio i još im je svima pokazao da je najveća maza čopora.

