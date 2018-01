NI.B / UTORAK, 02.01.2018 12:58

Screenshot: YouTube

SVI dobro znamo da imati ljubimca znači biti potpuno predan. To često znači i imati vrlo malo vremena za sebe. Neke stvari koje smo obavljali u samoći tada više ne postoje. Bilo to gledanje filmova, čitanje knjige ili pak tjelovježba - svaka od tih aktivnosti tada se radi u paru.

Ovaj preslatki psić ima razne hobije. Obožava pronalaziti grane, šetati, izležavati se, plivati, no više od svega voli "vježbati" sa svojom vlasnicom. To vježbanje više sliči ometanju, no njegovoj vlasnici to ne smeta. Uvijek mu se dobro nasmije, a vjerujemo da će njegova aktivnost razveseliti i vas.

