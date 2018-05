VIDEO Preslatki pesonja prati svog vlasnika u stopu i to izgleda presmiješno

NI.B / ČETVRTAK, 03.05.2018 13:02

Screenshot: Rumble

SVI SE možemo složiti s tim da su ljubimci najbolje društvo. Ako se osjećate usamljeno ili tužno, čak i ako se nemate s kim družiti, to je jasan znak da trebate udomiti ljubimca. Ako ste to već učinili, vaš ljubimac sigurno vas čini manje tužnima i usamljenima. Bez obzira na to je li riječ o maci, psu ili nekom trećem ljubimcu, činjenica je da će vam dati dovoljno pažnje i ljubavi. Ovaj je čovjek dobro upoznat s tim i vjerujemo da se nikada ne osjeća usamljeno.

Snimka njega i njegova psića dokaz je da se naši ljubimci jako oslanjaju na nas i da nam pružaju bezuvjetnu ljubav. Veliki pesonja prati svog vlasnika u stopu. Kad sjedne na stolicu, vrlo mu se brzo pridruži njegov ljubimac. Nakon što se ustane i promijeni mjesto, njegov pesonja učini istu stvar. On jednostavno ne želi i ne može bez svog vlasnika i to je preslatko!

Source: Loving Dog Hilariously Won't Leave Owner's Side by Tank24

