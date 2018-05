VIDEO Razigrani zlatni retriver odbija jesti brokulu

NI.B / SRIJEDA, 02.05.2018 16:43

PSI SU po prirodi svejedi i mogu jesti razno voće, povrće, meso, ribu te žitarice. Iako ljubimci dobivaju sve što trebaju u granulama, svaki susret s nepoznatom hranom doživljavaju kao poslasticu. Psu možete kao nagrada dati i kuhano povrće ili određeno voće, no morate paziti da mu ne dajete hranu s previše soli, češnjaka ili luka. Brokula je zdrava u normalnim količinama, ali svako pretjerivanje može biti štetno. Dovoljno je psu dati nekoliko cvjetića brokule jednom u tjedan dana. Potrebno je kratko prokuhati brokulu i spremna je za posluživanje.

No iako smo rekli kako psi svaki susret s novom hranom shvaćaju kao poslasticu, za ovo štene ne vrijedi to pravilo! Iako mu je brokula jako zanimljiva, nije mu baš ukusna pa je odlučio da će taj komadić povrća koristiti kao igračku. U nekim nam se trenucima čini da ni sam ne zna što bi s tom brokulom i to izgleda preslatko. No sigurni smo da mu ne bi smetao neki komadić mesa.

