NI.B / SUBOTA, 12.05.2018 21:00

Screenshot: YouTube

SVI MI dobro znamo da su mačke čudna bića. Njihovo ponašanje često nam je neshvatljivo i ne možemo ga objasniti. Neke njihove navike zauvijek će nam ostati misterije. One su vrlo znatiželjne životinje, zabavljaju ih stvari koje psima nikako neće biti zabavne. One se maze samo onda kada one to žele. Neke uopće ne žele dodire, a neke imaju svoje uvjete pod kojima ih možete doticati. No zbog svih tih čudnih sitnica mi ih obožavamo! Mačke iz ovog videa dokazale su da su čudna, misteriozna i kompleksna bića. Nismo sigurni što rade, no znamo da to izgleda urnebesno.

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz Index Ljubimce, instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: ljubimci.



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.