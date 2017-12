NI.B / PONEDJELJAK, 25.12.2017 09:00

SIGURNO ste se više puta pitali prepoznaju li se životinje u ogledalu. Postoji test koji znanstvenici provode nad životinjama kako bi ustanovili ima li neka životinja svijest o samoj sebi. Test je prvi put izveden 1970. godine, a izvodi se tako što testiraju dvije životinje. Na jednu stave nekakvu oznaku (traku ili boju), a druga životinja bude bez oznake. Zatim promatraju reakcije životinja.

Test su prošle one životinje koje su prilagođavale svoj oblik tijela kako bi bolje vidjele oznaku. Mačke različito reagiraju na odraze u ogledalu. Neke ga uopće neće doživjeti - osobito ako su navikle živjeti s drugim mačkama. One tada pomisle da se radi o nekoj drugoj mački i budu potpuno nezainteresirane. Neke budu čak i agresivne, a neke zbunjene.

Neke pokušavaju dotaknuti odraz, gledati iza ogledala te, naposljetku, promatraju sebe i svoj izraz lica, stav i slično. Ako se vaša mačka tako ponaša, možda je prepoznala samu sebe u ogledalu. To ipak ne znači da se prepoznaje na isti način kao ljudi, niti da na njih to ostavlja isti dojam i značenje. No uvijek ih je zabavno gledati kako to rade.

