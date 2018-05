NI.B / UTORAK, 22.05.2018 12:51

Screenshot: YouTube

OVAJ JE pas proveo deset godina na ulici. Čudno je i nevjerojatno da jedan ljubimac preživi toliki dug period prepušten sam sebi, a još je veće čudo što je ovaj pesonja to uspio iako je slijep. Prvi susret s njim jasno je pokazao da on nikada nije doživio ljudski dodir i nježnost. Bio je preplašen i zbunjen. Volonterka koja mu je prišla odmah je to uvidjela i pokušala ga je namamiti hranom.

To je upalilo i sleđa mu je uspjela staviti lajnu. Nakon što je to učinila, pas se potpuno šokirao, no nekoliko trenutaka provedenih u šoku su samo mala cijena koju će platiti kako bi ostatak života proveo u ljubavlju, miru i toplini. Bilo je potrebno nekoliko veterinarski pregleda, a nakon toga, pesonja Faraon prevezen je u privremeni smještaj.

Tamo je učio sve one "obične" stvari koje su njemu bile nepoznate. Bojao se šetnje na povodcu i bojao se drugih pasa te ljudskog dodira. No, polako ali sigurno, napredovao je. Sada se druži s drugim psima i dopušta da ga ljudi dodiruju. Bit će potrebno još puno truda i njege da bi Faraon postao kao i svi drugi ljubimci, no sigurni smo da će se njegovi budući vlasnici truditi oko njega.

