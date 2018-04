NI.B / PETAK, 20.04.2018 11:08

IAKO je danas postalo gotovo normalno imati rakuna za kućnog ljubimca, moramo znati da se ipak radi o divljoj životinji kojoj je mjesto u prirodi. No, ponekad se dogodi da rakuni nisu sposobni za život u divljini pa se neki ljudi odlučuju na udomljavanje i brigu o takvoj životinji. Ono zbog čega ih ljudi obožavaju je njihova osobnost. Brzo se pripitomljavaju i brzo postaju dio obitelji. Ono što dodatno privlači ljude kada su u pitanju rakuni je to što su vrlo razigrani i što su to životinje koje većinu dana uživaju u igri. Ovaj je video pravi dokaz za to. Ovaj preslatki rakun pokušava svoju sustanarku macu natjerati na igru. Maca nije zainteresirana i potpuno ga ignorira. Ne znamo kako joj uspijeva biti tako hladna i ravnodušna, mi mu ne bismo mogli odoljeti.

