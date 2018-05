NI.B / SRIJEDA, 16.05.2018 10:54

Screenshot: YouTube

UPOZNAJTE Hadley, shiba inu kujicu koju vlasnica šeta tri puta dnevno. Jedan su dan poželjele učiniti nešto drugačije pa su zamijenile uloge. Vlasnica je odlučila predati kormilo Hadley i pustiti je da ona nju odvede u šetnju. Šetnja je trajala dva i pol sata. Obišle su ulice u kojima nikada nisu bile, odmarale su se u parku koji je dosta udaljen od njihova doma i u koji jako rijetko idu. U nekim je trenucima Hadley samo sjedila na podu i njezina je vlasnica morala biti jako strpljiva.

Rekla je kako je u toj šetnji naučila puno o svojoj kujici i kako su se još više zbližile. No pravi je test bio odlazak kući. Vlasnica se pitala hoće li je njezina kujica vratiti kući ili će ipak to ona morati napraviti. Nakon dva sata postala je prilično nestrpljiva, no njezina ju je kujica ipak vratila u dom. U videu koji slijedi možete pogledati kako je izgledala ta šetnja, a to vas možda potakne da isto pokušate sa svojim ljubimcem!

