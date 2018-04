ZAGREB Ovo je najmlađi volonter u azilu Noine Arke i njegova ljubav prema psima je neopisiva

S.S. / PONEDJELJAK, 23.04.2018 12:45

Foto: Noina Arka

MALENI Jurica ima samo šest i pol godina i najmlađi je volonter u azilu Noine Arke. Njegova mama mu je obećala da može dobiti psa, ali da mora pokazati da je odgovoran. Jurica obožava dolaziti u azil i igrati se sa psima, no ljubav između njega i kujice Katje je jedna od onih koja se dogodi na prvi pogled.

Katja je odmah dotrčala do Jurice i skočila mu u naručje i to je bilo to. Jurica je od tog dana samo pričao o malenoj kujici i pokazao je mami da je odgovoran čak i više nego neki odrasli ljudi.

Kroz samo par posjeta ovo dvoje su postali nerazdvojni, a njegova mama kad je čula da postoje i drugi upiti za Katju znala je što mora učiniti. I odluka je pala.

Jurica je dobio odobrenje da Katja postane dio njegove obitelji, ali je obećao da će se vikendima buditi ujutro i voditi je u šetnje. I malenom dječaku to nije nikakav problem jer uživa u svakom trenutku sa svojom novom najboljom prijateljicom.

Ovo je prekrasna priča o ljubavi između malenog dječaka i kujice i vjerujemo da bi se djecu od malena trebalo učiti da su psi dio našeg života, naše obitelji i da ih treba voljeti, maziti i biti odgovoran vlasnik.

