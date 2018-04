Zbog čega psi jedni drugima njuše stražnjice?

NI.B / SUBOTA, 21.04.2018 17:01

Screenshot: YouTube

S OBZIROM na to da je pseći njuh snažniji od ljudskog od 10 do 100 tisuća puta, teško nam je zamisliti da netko s toliko istančanim njuhom njuši stražnjice, no psima je to posve normalno. Naravno, postoji i opravdan razlog za to. Psi u nosu imaju poseban (Jacobsonov) organ koji im služi za otkrivanje raznih stvari koje čine miris.

Njušenjem stražnjice mogu saznati kojeg je spola drugi pas, čime se hrani, kako je raspoložen te niz drugih informacija. Doktor George Preti radio je na ispitivanju analnih izlučevina kod pasa te je otkrio da pseće stražnjice imaju analne vrećice – male žlijezde koje ispuštaju kemijske spojeve.

Jedan od tih spojeva je trimetilamin – organski spoj koji nastaje raspadanjem biljaka i životinja, a prepoznatljiv je kao smrad lošeg zadaha ili trule ribe. Zahvaljujući svom posebnom organu za njušenje psi mogu saznati razne informacije o drugom psu. Ukratko rečeno, psi njuše jedni drugima stražnjice kako bi se bolje upoznali.