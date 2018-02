5 načina kako preživjeti i uživati u dvogodišnjacima

Foto: Instagram

JESTE li ikada čuli za američki izraz "terrible two", "terrible three" i, posljednje, "terrible four"?

Oni označavaju karakteristike djece s dvije, tri i četiri godine, koje se s pravom nazivaju najslađim, ali i najzeznutijim godinama, ne za dijete, nego u odnosu roditelj-dijete, a sve zbog sklonosti djece da roditelje u svakodnevnim situacijama svojim ponašanjem izbacuju iz takta. Naravno, mislimo na slavne tantrume, još jedan američki lingvistički "proizvod" koji smo objeručke usvojili jer jako dobro opisuje sve ono što spada pod tipične dječje ispade bijesa, nervoze, nemoći, sreće, jada, tuge i svega onoga što djecu, koja još uvijek ne razumiju svijet oko sebe, tjera na takve ispade.

Zato se kaže da su te godine jednako slatke koliko i grozne, ali da malo ublažimo taj ne baš ljupki epitet, reći ćemo vam zašto to grozno i nije toliko grozno koliko se čini. Ili na to barem ne biste smjeli gledati toliko crno.

A post shared by Yuuuuuki (@yup1116) on Nov 6, 2017 at 8:26pm PST

Ovu malu listu dječjeg ponašanja sastavila je jedna mama koja je odlučila uživati u svim "grozotama" koje će joj priuštiti njezino dvogodišnje dijete.

1. Imaju bolju maštu od bilo koje odrasle osobe i kad skaču po kauču, to je zato što oni znaju da tamo dolje na tepihu prijete morski psi. Zašto ih vi ne možete vidjeti? Biste li i vi skočili na kauč kad bi ih imali prilike vidjeti?

2. Katkad se ponašaju baš kao da ih nije briga ni za što. Prde kad im se prdi, skinu se kad im se skida, hodaju okolo s jednom čarapom, umrljanog nosa, prljave prste revno brišu u prvu tkaninu na koju naiđu, i sve to čine uzdignute glave, bez imalo osjećaja za "ispravno, čisto i lijepo". Blago njima na njihovoj bezbrižnosti i neka u njoj slobodno uživaju dok ne odrastu.

3. U kratkoj fazi svog života do sada su naučili kako hodati, razgovarati, jesti te pokazati empatiju i ljubav, a to je i više nego dovoljno. Uz ljubav koju pokazuju, uz toliko zagrljaja i poljubaca teško da vam život može biti "grozan i gorak".

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

4. Kad vam usred svog malog kaosa kažu da vas vole, pokazat će vam da je ljubav jedino što je važno, i njima i vama.

5. Što god rade, zapamtite, oni vam samo žele pomoći. Cijelo vrijeme, uvijek i svugdje. Kako im onda ne biste oprostili sve te njihove usputne nestašluke?

A post shared by alyssa (@alyssa_rumore) on Nov 6, 2017 at 5:09am PST

Uživajte zato u svojim neodoljivim dvogodišnjacima i brzo im oprostite baš sve što učine.

Oni još uvijek ne znaju drugačije, a sve će to, znajte, jako brzo proći, da ćete se već za godinu dana osvrnuti i poželjeti da su barem opet upravo takvi. Jer kad dođu faza 3 i faza 4, faza 2 će vam se činiti kao mačji kašalj.

>>Znate li da trogodišnjake doslovno boli briga za vas?<<<

>>Ne baš privlačan opis četverogodišnjaka<<