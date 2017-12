Bilo bi lijepo imati Božić kao ovaj s božićne čestitke švedske kraljevske obitelji

Estelle, her little brother Oscar and their parents Crown Princess Victoria and Prince Daniel send Christmas greetings from Haga slott😍❤🎄❄ ~ Estelle, hennes lillebror Oscar och deras föräldrar Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel skickar en julhälsning från Haga slott😍❤🎄❄ Photo/Foto📷: Raphael Stecksén/Kungahuset.se #CrownPrincessVictoria #KronprinsessanVictoria #PrinceDaniel #PrinsDaniel #PrincessEstelle #PrinsessanEstelle #PrinceOscar #PrinsOscar #swedishroyalfamily #swedishroyals #kungafamiljen #Christmas #jul

