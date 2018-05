Bizarna pravila koja su trudnice u prošlosti morale poštovati

V.M. / PETAK, 11.05.2018 16:40

TRUDNICE danas znaju da trebaju zdravo jesti, da smiju vježbati i da nemaju neka posebna ograničenja, osim onih očitih poput konzumiranja lijekova na vlastitu ruku ili alkohola.

Neka stara pravila za trudnice danas svakako više ne vrijede. Donosimo vam popis onih najbizarnijih.



Trudnički korzet



Žene su potkraj 19. stoljeća nosile posebne korzete tijekom trudnoće. Ovim steznicima bio je cilj naizgled smanjiti trudnički trbuh.



Kravlje mlijeko



Kako piše BBC, trudnice su početkom 20. stoljeća svaki dan pile najmanje litru mlijeka kako bi očuvale zdravlje.



Porođaj kod kuće



Premda i danas postoje mame koje žele roditi kod kuće uz prisutnost babice, većina se djece ipak rađa u bolnici. No nije oduvijek bilo tako. U prošlom stoljeću opasnost od infekcija u bolnici bila je veća od opasnosti porođaja kod kuće, piše BBC. A ni medicina nije bila tako razvijena kao danas.



Pun mjesec



Postoje mnoga praznovjerja u vezi s trudnicama, primjerice, da nije dobro kupovati dječje potrepštine prije porođaja ili imati "crne misli". Jednako tako, nekoć trudnice nisu smjele gledati u mjesec. Zašto? Jer je postojalo vjerovanje da će ta trudnica roditi mahnito dijete. Trudnicama su uz to savjetovali i da ne razmišljaju o ružnim ljudima jer će roditi ružno dijete, piše essentialbaby.com.



Gazirano piće



Nekoć se vjerovalo da gazirana pića smanjuju jutarnje mučnine trudnica. Nije nam u to teško povjerovati jer se u prošlom stoljeću ni alkohol nije zabranjivao trudnicama. Liječnici su im savjetovali da piju tamno pivo jer će tako podići razinu željeza u krvi.



Vježbanje



Umjereno vježbanje u trudnoći danas se smatra uobičajenim, pogotovo ako je trudnica i prije trudnoće bila aktivna, ali je u 20. stoljeću bilo strogo zabranjeno.



Uz to, u prošlosti su trudnicama strogo zabranjivali jesti kiselu i slanu hranu, slušati glasne zvukove, prisutnost muža na porođaju, ali zato pušenje i alkohol nisu bili zabranjeni, prenosi babygaga.com.