Ispovijesti majki: "U postporođajnoj depresiji osjećala sam se kao da sam živa zakopana"

V.M. / ČETVRTAK, 24.05.2018 17:15

Postporođajna depresija je poremećaj raspoloženja zbog kojeg žene osjećaju tugu, tjeskobu i iscrpljenost nakon porođaja • Ovi depresivni osjećaji znaju biti tako intenzivni da mogu utjecati na majčinu sposobnost da se brine za dijete

FOTO: 123RF

JEDNA od sedam majki bori se s postporođajnom depresijom. Kako bi se što vjernije prikazao ovaj masovno raširen problem, magazin Shape upitao je nekoliko žena da u jednoj rečenici opišu kakav je osjećaj imati postporođajnu depresiju.



Postporođajna depresija je poremećaj raspoloženja zbog kojeg žene osjećaju tugu, tjeskobu i iscrpljenost nakon porođaja. Ovi depresivni osjećaji znaju biti tako intenzivni da mogu utjecati na majčinu sposobnost da se brine za dijete.



Ovako su u jednoj rečenici žene opisale što osjećaju:



Utapanje



"Život s postporođajnom depresijom je kao utapanje, a vi ne možete ništa poduzeti u vezi toga, dok istovremeno proživljavate najsretnije trenutke u životu" - Larisha, 32, New Jersey



Krivnja



"Život s depresijom podsjeća na hodanje kroz maglu punu krivnje i neuspjeha" - Lou, 39, Sjeverna Karolina



Penjanje na Mount Everest



"Uz postporođajnu depresiju, čak se i svakodnevni, obični zadaci čine kao penjanje na Mount Everest" - Erika, 34, New York



Neizmjerna količina ničega



"Depresija mi je otupila percepciju života na način na koji voda prigušuje zvuk - svi vrhunci majčinstva su ugušeni, nisam osjećala neizmjernu tugu, već neizmjernu količinu ničega" - Meagan, 36, Florida



Kao da ste živi zakopani



"Osjećala sam se kao da sam živa zakopana, nisam mogla disati i nisam mogla prestati plakati" - Jennifer, 45, Texas



Mržnja prema svemu



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Dok imate postporođajnu depresiju, snažno volite vaše dijete, a istovremeno mrzite sve u vezi majčinstva, kao i sebe i sve oko sebe" - Emily, 30, South Carolina"Neuredan dom mi pojačava tjeskobu pa u svakom slobodnom trenutku manijakalno čistim, umjesto da brinem o djeci ili sebi, zbog čega se osjećam krivo pa mi se tjeskoba još više pojačava" - Amy Lou, 27, Virginia"Osjećala sam se kao da sam živjela u staklenoj kutiji s trakom preko usta, ljudi su me mogli vidjeti, ali me nitko nije mogao čuti" - Lauren, 30, California."Osjećaj je kao da sam u crnoj rupi koja isisava svu radost iz onoga što sam trebala osjećati prema svojoj novorođenoj bebi" - Maria, 43, Kanada"Kad mi se rodila kći, kao i mnoge majke, bilo me strah podijeliti ono što osjećam - da mrzim svaki trenutak njenog plača, da mrzim stanje konstantne budnosti" - Angelina, 30, Kalifornija"Ispunjeni ste s više sreće i ljubavi nego ikad prije, ali postporođajna depresija vam se čini kao crni oblak koji se nadvija nad vašu sreću" - Caity, 28, Oregon"Kao da ste zatočeni u oceanu čija površina se smrzla iznad vas, strah je paralizirajući, izolirajući i sveobuhvatan" - Sara, 38, Kalifornija