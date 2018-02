Mama rodila na bolničkom hodniku, a savršen porod zabilježen je i kamerom

Foto: Instagram/Facebook



OVOJ mami dogodilo se ono od čega strahuje svaka trudnica - da neće stići na vrijeme u bolnicu.



Vrijeme dolaska u bolnicu može biti zeznuto. Ako stignete prerano, velike su šanse da će vas poslati kući. Ili, će liječnici, zbog toga što ste već tamo, pokušati inducirati trudove da se porod ubrza, što znači da vam neće dati puno šanse da pričekate i rodite bez intervencija.



No, ako dođete prekasno, tad pak riskirate da rodite kao Jes Hogan, majka koja je krenula roditi šesto dijete, a ono ju je ipak uspjelo iznenaditi.

Nije ni stigla do odjela kad je maleni Max odlučio da mu je vrijeme za dolazak na svijet, a iako je rodila nasred hodnika, imat će puno fotografija s kojima će svom sinu jednoga dana moći ispričati njegovu priču s poroda.

Iako je porod, od spuštanja hlača do dolaska na svijet trajao manje od dvije minute!





Njen je porod u cijelosti snimila fotografkinja Tammy Karin iz Little Leapling Photography te su zajedničkim dogovorom fotografije odlučite objaviti kako bi ženama pokazale kako to izgleda kad vas porod ovako iznenadi. Čak i s tolikim iskustvom rađanja.

Mama Jes nije mislila da će maleni nakon svega, na koncu toliko ubrzati. Danima prije poroda Jes je osjetila kontrakcije, plodna voda već je počela istjecati, no porod je jako sporo protjecao zbog čega je Jes odlučila ipak pričekati kod kuće. No, situacija se satima nije mijenjala te je odlučila poći u bolnicu, premda i na inducirani porod. Ali ih je maleni onda odlučio iznenaditi i doslovno u nekoliko minuta, u kaosu na bolničkom hodniku Hitne službe, Max je došao na svijet.



No, nije baš sve protjecalo glatko.



"Jurili smo koliko smo mogli i srećom da je uz muža Travisa s nama bila i fotografkinja koja je na prijamnom odjelu pokušavala objasniti da sam se počela porađati i da je stvar vrlo hitna. No, u početku nas nitko nije shvatio ozbiljno dok nisam viknula "Bože, on stiže". Zatim sam počela skidati hlače jer sam već mogla osjetiti njegovu glavicu kako izlazi i pritišće. Pogledala sam supruga i rekla mu: "Travis, hvataj ga!" Bez oklijevanja je to učinio dok je Tammy istovremeno slikala i upućivala sestre prema nama. A dok su se one snašle i uspjele me poleći na hodnik, Max je u sekundi bio vani. Sva sreća što je Tammy nastavila slikati, jer su fotografije u cijelosti ulovile taj kaotičan, ali istovremeno i moj najdraži porod", rekla je medijima ponosna mama Jes, kad su fotografije počele obilaziti svijet.



A iako je rodila na način kojeg se svaka trudnica grozi, evo što je točno izjavila o svom posljednjem porodu: "To je moj najluđi, ali i najljepši porod. Sve je ispalo savršeno iako toliko daleko od svim mojih snova i planova. No, zaista je sve bilo savršeno. Porod bez intervencija, prirodan i prilično lagan, sa zdravom bebom i nevjerojatnom podrškom ljudi sa svih strana. Bilo je lijepo i zauvijek ću voljeti svako sjećanje na njega".

Ovako je porod izgledao u cijelosti: