Mame poludjele kad su shvatile da su im djeci u vrtiću čupali obrve

Foto: Facebook



"Kome su smetale njene obrve i tko je odlučio počupati ih na tako nježnoj dječjoj koži?" zapitala se ljuta mama iz Washingtona kad je shvatila da je netko doista počupao obrve njenoj dvogodišnjoj djevojčici.



19-godišnja Alyssa Salgado iz Washingtona prošlog je tjedna ostavila svoje dvije djevojčice na čuvanju u vrtiću Boys & Girls Cluba, dok je ona bila u školi i učila za maturu.



Kad je pokupila djecu na mlađoj je primijetila crvenu kožu na čelu, no pomislila je da se radi o ogrebotini ili trenutno iziritiranoj koži od češanja pa tome nije pridavala veliku pažnju. No kad su stigle kući, koža se još uvijek crvenila i tada je primijetila da malenoj nedostaje dio obrva te da ih je netko počupao voskom.



Nazvala je ravnateljicu vrtića, a tek se tada još neugodnije iznenadila. Ravnateljica je navodno pokušala opravdati i sebe i svoje zaposlenike, ali bezuspješno, jer je iznijela hrpu laži što je ovu mladu mamu nagnalo da na koncu tuži i vrtić i osoblje.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

U tijeku je istraga, a mama Alyssa cijelu je priču iznijela i na Facebooku i u kratko vrijeme prikupila podršku brojnih, jednako iznenađenih ljudi.





"Ja sam rodila svoju kći i volim baš sve na njoj, takvoj kakva jest, a te takozvane žene odlučile su ispraviti "stvar" na svoju ruku kako bi je napravile ljepšom, onako kako su one zamislile da bi trebala izgledati. Njihov čin, jamčim vam, neće ostati skriven od javnosti", napisala je u objavi, no ako mislite da je to sve što su tete taj dan učinile u njihovoj grupi, varate se.



One ne samo da su sredile obrve dvogodišnjoj djevojčici, isti su dan to učinile i dječaku koji još nije napunio dvije godine!



O tom je na Facebooku izvijestila i dječakova majka Glenda Maria Cruz koja se također jako zabrinula.





"Iskreno, ne mogu zamisliti što je moj sin sve prošao taj dan, a to je tako grozna spoznaja jer je dijete tamo samo i ne može se braniti od takvih ljudi. Sad se ja osjećam kao najgroznija mama, jer ga nisam mogla zaštiti kad me trebao", napisala je.



Djelatnici vrtića sad su pod istragom, a majke se nadaju da će istraga rezultirati značajnijim promjenama, jer tu nisu u pitanju samo dlačice, u pitanju je puno važnija stvar - sigurnost djece koja se ne mogu zauzeti za sebe.