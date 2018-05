Foto: Splash, Instagram, Twitter



KATE Middleton je nedavno rodila svoje treće dijete, sina Louisa Arthura Charlesa. Samo sedam sati nakon poroda Kate je izašla pred bolnicu u besprijekornom stanju. Za njen izgled pobrinuo se cijeli tim ljudi pa je izgledala kao da je upravo izašla iz kozmetičkog salona. Bila je odjevena u crveno-bijelu haljinu i na nogama je nosila štikle.





Otkad je ta vijest izašla u svim svjetskim medijima, internet se ne prestaje zabavljati. Mame diljem svijeta postavljaju svoje fotografije nakon poroda i ismijavaju savršene fotografije vojvotkinje Kate.



Fotografije su urnebesne i jako simpatične, pogledajte:

Here you go @janegarvey1 - me and Kate 7 hours post-natal.... I'm the one on the right, in case you're wondering.... @BBCWomansHour pic.twitter.com/6yf3H5a2T1