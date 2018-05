Ovih sedam namirnica bi trudnice trebale izbjegavati

V.M. / ČETVRTAK, 10.05.2018 10:50

Trudnice smiju jesti gotovo svu hranu, ali nešto je ipak bolje izbjegavati • Neke namirnice mogu sadržavati bakterije, kemijske sastojke i parazite koji mogu naštetiti bebi

Foto:123RF



TIJEKOM trudnoće važna je uravnotežena i raznolika prehrana, a gladovanje i preskakanje obroka su zabranjeni.