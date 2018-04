Pričajte svojoj bebi i potaknite njen razvoj

SELMA HODO / SUBOTA, 21.04.2018 12:00

Foto: 123RF JESTE li znali da bebe koje imaju manje od četiri dana mogu raspoznati glas svoje majke? Znanstvenici koji su došli do ovih otkrića objašnjavaju to činjenicom da se bebe upoznaju s glasom svoje majke još dok su u trbuhu, pišu stručnjaci s WebMD-a. Naime, one u trbuhu već imaju razvijena čula dodira i sluha, a istraživanja su pokazala da bebe već u 19. tjednu čuju zvukove, a krajem šestog mjeseca čuju sve što se oko njih događa. Mame koje komuniciraju sa svojom bebom trebaju znati da njihov glas igra važnu ulogu u aktiviranju mozga novorođenčeta. Istraživanje instituta u Montrealu i Kliničkog centra Sainte-Justine otkrilo je da bi se, dok su majke pričale, lijeva strana bebina mozga aktivirala, dok je bebama koje su slušale glasove doktora i medicinskih sestara reagirala desna strana mozga. "Ovo je bilo uzbudljivo istraživanje koje je prvi put dokazalo da mozak novorođenčeta reagira veoma snažno na majčin glas i pokazuje da je majčin glas znanstveno dokazano poseban za bebe", rekla je voditeljica istraživanja Maryse Lassonde. TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA A evo i nekoliko pravila kako komunicirati s bebom: 1. Razgovarajte sa svojom bebom često. Bebe kojima roditelji pričaju imaju tendenciju da u budućnosti budu komunikativna djeca, pišu stručnjaci s WebMD-a. 2. Provedite malo vremena sa svojim djetetom nasamo. Razgovor s bebom je najkorisniji kada je jedan na jedan između majke i bebe, bez ostalih glasova uokolo. 3. Kada beba pokušava razgovarati s vama, nemojte je prekidati niti gledati naokolo. Beba mora znati da vam je stalo do slušanja. 4. Dok pričate, gledajte dijete u oči. Bolje će reagirati na govor kada gleda u vas. 5. Ograničite koliko TV programa može vidjeti i čuti. Osim toga, zabavnije je da mu priča mama nego glas na radiju i televiziji. 6. Kako se vaše dijete razvija i sazrijeva, trebalo bi mijenjati i način na koji razgovarate s njim.