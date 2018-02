Princ William progovorio o očinstvu pa se malo potužio na trenutnu situaciju

Foto: GettyImages/Splash

DIVNO je živjeti životom princa, no kad pričamo o životu aktualnog britanskog princa, onda to možda i ne zvuči baš toliko idealno.

Za manje od dva mjeseca princ William i vojvotkinja Kate Middleton dobit će treće dijete, a kako se datum približava, oboje se već naveliko pripremaju za veliki dan.

Iako su se u životu već dva puta pripremali za takav događaj, svaka je trudnoća i svaka nova beba zapravo i posve novo iskustvo, što princ William sad već dobro zna.

No dok prije princa Georgea nisu znali puno o ulozi roditelja, a sa Charlottom je sve došlo nekako brzo, treća kraljevska beba ipak će donijeti nešto novo u njihove živote, a što trenutno najviše muči Williama i Kate ispričao je upravo princ za vrijeme nedavne dodjele nagrada Centerpoint Awards u palači Kensington.

Novinari nisu mogli zaobići temu skorašnjeg dolaska treće bebe, a kako je princ William uvijek otvoreno pričao o svojoj ulozi oca tako ni ovaj put nije izbjegao otvorena pitanja o tome kako se trenutno osjeća te kako se priprema za još jedno dijete.

Spol, naravno, još uvijek ne znamo, jer ta informacija, prema britanskom kraljevskom protokolu, mora ostati tajna sve do poroda.

No bez obzira na to stiže li još jedan princ ili princeza, jedno je sigurno - kada dođe, roditelji više neće moći spavati kao do sada.

"Spavanje je trenutno moj najveći prioritet", izjavio je zato princ William, "jer kad dođe beba, to više neće biti moguće".

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Priznao je i da se osjeća pomalo nervozno zbog rastuće obitelji. "Dvoje djece je u redu, no ne znam kako ću se nositi s troje. Mislim da ću biti trajno umoran i iscrpljen", rekao je napola u šali, a napola ozbiljno, a pritom nije propustio pohvaliti Kate s kojom je, kako kaže, iznimno sretan te uživa njenu punu podršku, a uz sve to je i fantastična majka i supruga, kako je ispričao s osmjehom.

Međutim, kao i svi roditelji na svijetu, oboje znaju da je život s djecom pun uspona i padova te da se dolaskom djece i samim stupanjem u brak u njihovim životima puno toga promijenilo pa se s laganom nostalgijom osvrnuo na vremena kad je još bio "sam i neovisan".

"Bilo je to divno razdoblje mog života i sjećam se kako sam se tada borio s mišlju koliko će me brak i djeca promijeniti", priznao je, ali i brzo dodao da su ga, "unatoč težini zadatka i stalnom umoru" njegova djeca nagradila svojim postojanjem te se zbog njih danas zaista osjeća puno boljim čovjekom, koji je puno toga naučio o sebi i obitelji, baš od svoje djece.

A zato što zna što ga uskoro čeka, svjestan je da bi ove posljednje mjesece trebao iskoristiti da se dobro naspava, jer kad dođe treća beba, san im više neće biti prioritet.

To je ta slatka zadaća koju princ prihvaća bez pogovora.