Prvi grad u svijetu s obveznim stolovima za previjanje beba i u muškim toaletima

HINA / UTORAK, 16.01.2018 16:08

Hoće li i Hrvatska ikada doživjeti tako nešto?

Foto: 123rf



NJUJORŠKI gradonačelnik Bill de Blasio donio je odluku o obveznom postavljanju stolova za previjanje djece u svim javnim toaletima, uključujući i muške, u predstojećih pola godine.



Nedavno ponovno izabrani demokratski gradonačelnik New Yorka De Blasio kazao je da će stolovi za previjanje biti postavljeni u svim javnim toaletima u gradu u idućih šest mjeseci, ocijenivši da će novi zakon zajamčiti svim roditeljima male djece pristup odgovarajućoj opremi, bez obzira na to je li riječ o ženskom ili muškom toaletu.



"Vrlo često su očevi isključeni iz ovakvih poslova, a to treba izmijeniti", kazao je De Blasio, priznavši da je, dok je njegovo dvoje djece bilo sasvim malo, o mijenjanju pelena izvan kuće brigu vodila njegova supruga Chirlane.



Najzaslužniji za donošenje zakona je član Gradskog vijeća New Yorka Rafael Espinal koji nije otac, no kad je svojedobno tijekom odlaska u toalet u jednome prodajnom centru u Queensu vidio muškarca kako pognut nad umivaonikom mijenja pelene svojeg djeteta, bio je neugodno iznenađen, a prizor ga je potaknuo na razmišljanje.





"Bilo je strašno vidjeti oca kako mijenja pelene djetetu iznad javnog umivaonika na kojem su prethodno ruke, nakon korištenja toaleta, oprale stotine ljudi", kazao je svojedobno Espinal.





Zakonom usvojenim početkom prosinca određeno je da se tijekom izgradnje ili obnove javnih objekata u ženske, ali i muške toalete obvezno ugradi stol za previjanje djece. Starije zgrade koje trenutno nemaju stolove za previjanje djece morat će ih ugraditi prilikom iduće renovacije.



Zakonska odredba uključuje kina, kazališta, restorane i kafiće. Čak će i toaleti u noćnim klubovima biti obvezni ugraditi stolove za presvlačenje djece.



Treba podsjetiti da je glumac Ashton Kutcher 2015., frustriran činjenicom da ne može djetetu promijeniti pelene u higijenskim uvjetima, pokrenuo peticiju, nastojeći potaknuti tvrtke da ugrade stolove za previjanje.



U listopadu 2016. bivši predsjednik Barack Obama ukazao je na problem javnih zahoda kad je potpisao Zakon o dostupnosti toaletima u svim situacijama, u skladu s kojim se od svih prostora u vladinu posjedu traži da imaju mjesto za presvlačenje djece u ženskim i muškim zahodima.



Espinal se nada da će, nakon stupanja novog zakona na snagu i ostali američki gradovi slijediti primjer New Yorka, čime će se obitelji potaknuti na preraspodjelu roditeljskih obveza.