Sedam načina kako stati na kraj izbirljivoj djeci

V.M. / ČETVRTAK, 03.05.2018 11:10

Donosimo vam savjete AAP-a (Američke akademije za pedijatriju) koji bi vam mogli pomoći stati na kraj pretjeranoj izbirljivosti vaše djece • Rješenje nije uvijek tako jednostavno

Foto: 123rf



RODITELJI djece koja su izbirljiva u hrani frustrirani su i često više ne znaju što napraviti kako bi njihovo dijete počelo redovito i raznoliko jesti. Najčešće rodbina i prijatelji imaju savjete u stilu "pusti da ogladni", ali rješenje nije uvijek tako jednostavno.



Donosimo vam savjete AAP-a (Američke akademije za pedijatriju) koji bi vam mogli pomoći stati na kraj pretjeranoj izbirljivosti vaše djece.



1. Niste kuhar u restoranu



Ako dijete ne želi nešto jesti i ako mu se to ne sviđa, to je u redu i ne treba to jesti, ali nemojte im davati nekoliko alternativa, nego im recite da je to sve što nudite, savjetuje AAP-a.



"Djeca se neće razboljeti jer su odbila obrok ili dva, ali roditelji se često ponašaju kao da će zbog toga umrijeti od gladi", piše parenting.com.



2. Začinite jela



Pokušajte dodati češnjak ili maslinovo ulje u hranu, ako ga već niste stavili.



3. Budite dobar primjer



Djeca roditelja koji imaju dobre prehrambene navike i sama razvijaju zdrav način prehrane.



4. Poslužite se trikovima



Možda vam upale i ovi trikovi:

"Nema deserta ako ne pojedeš glavno jelo", "Ako probaš od svega pomalo, možeš dovršiti samo ono što ti se sviđa" ili "Vidim da ne jedeš piletinu, dat ću je onda tvom bratu".



5. Neka bude zabavno



Servirajte povrće s omiljenim umakom ili izrežite namirnice u različite oblike kalupima za kolačiće. Poslužite hranu veselih boja, savjetuje mayoclinic.org.



6. Podmitite ih



Nemojte se osjećati loše ako ih ponekad morate nečim i podmititi. Ipak, nisu sve mame sjajne kuharice i ne moraju djeca voljeti svu hranu, a hranjenje se ne mora pretvoriti u svakodnevnu torturu.



7. Ostavite mjesta za desert



Jer, realno, tko ne voli sladoled?