Sve što vas zanima o temi nicanja bebinih zubića

T.M. / UTORAK, 26.12.2017 10:50

To je faza koja je neminovna i što se prije naviknete na to da će zubići donijeti nešto problema, bolje za vas

Foto: 123rf



NEKE bebe i roditelji "eru" zubića prođu bez većih poteškoća, ali nekada je nicanje jednostavno neugodno, bolno te jako utječe na bebino raspoloženje.



Međutim, to je faza koja je neminovna i što se prije naviknete na to da će zubići donijeti nešto problema, bolje za vas.



Kažu to i stručnjaci koji roditeljima prije svega savjetuju strpljenje.



Ako vaša beba još nema niti jedan zubić, a riječ je o prvoj bebi te ne znate što možete očekivati, evo nekoliko osnovnih činjenica koje će se ticati i vaše bebe:



1. Kada očekivati prvi zubić



Nicanje zubića također spada u sferu individualnog razvoja, ali prvi zubić najčešće počinje nicati oko 6. mjeseca života.

Kod nekih beba prvi zubić izbije već s tri mjeseca, nekome gotovo već s godinu dana, ali u prosjeku se najčešće pojavljuje baš negdje oko 6. mjeseca. A iako ni tu nema pravila, obično prvo izbiju donji srednji zubići, odnosno jedinice.



2. Boli li baš svaki zubić



Nicanje zubića obično ne boli jako i zabluda je da će baš svaku bebu boljeti, odnosno da će se svaka beba sa svakim zubićem mučiti.



Kod nekih beba nicanje je malo duži i nelagodniji proces, kod nekih se zubići doslovno znaju samo pojaviti na površini. Isto je tako uobičajeno da kod iste bebe neki zubići niču sporije i stvaraju veće probleme, a neki ne.



3. Koji su glavni simptomi nicanja



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Kao i kod prva dva odgovora i kod simptoma nicanja valja znati da je svaka beba drugačija.No jedni od najčešćih simptoma su otečeno i crveno zubno meso, bolno na dodir, puno slinjenja i stavljanja svega u usta da bi beba grizla tim područjem, nelagoda koju dijete pokazuje razdražljivim ponašanjem, poremećenim snom i uopće lošom voljom. Kad se zubić konačno probije kroz kožu, simptomi postaju blaži te je nakon nekoliko dana opet sve kao prije. Dok ne počnu izbijati drugi.Čuli ste da nicanje zubića znaju pratiti i drugi, malo teži simptomi poput povišene temperature, čak i začepljenog nosića? I to je istina te je također vezano uz individualna iskustva svake bebe. Dakle, nije pravilo, niti za svaku bebu ni za svaki zubić, ali ako u isto vrijeme krenu nicati dva zubića, što također nije neobično, logično je i da simptomi i nelagoda budu pojačani.Nažalost, i opet je odgovor - ovisno od bebe do bebe i zuba do zuba. Ponekad nelagoda i izbijanje traju danima, a katkad i tjedan-dva prije nego što se zubić konačno pojavi na površini.Obično se kaže da je nicanje prvog zubića najgore, što je uglavnom točno iako čak ni stručnjaci ne znaju zašto je to tako, ali ako ćemo im vjerovati, jednom kad prvi zubić nikne, drugi simptomi trebali bi biti malo lakši.I tu je odgovor (nažalost) - da, no sjetite se, nicanje zubića neće trajati vječno, a s iskustvom prvog zubića znat ćete što očekivati sa sljedećima.