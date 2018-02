Biste li elegantnu haljinu ukrasili ovako kao Ashley?

Foto: Splash

NAJPOZNATIJA plus-size manekenka iznenadila nas je svojim posljednjim izdanjem.

Ashley Graham došla je na reviju Brandona Maxwella u sklopu njujorškog Tjedna mode u dugačkoj bijeloj haljini bez naramenica preko koje je prebacila široki crni kožni remen.

Ove sezone u modi je nositi remen u struku i to preko svega, od debelih bundi do lepršavih haljina, i zaista se lako zaljubiti u ovaj laskavi trend koji stvara iluziju figure pješčanog sata. No nismo baš sigurni koliko dobro funkcionira ovaj spoj elegantne bijele haljine i masivnog kožnog remena.