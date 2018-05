Detoksikacija kože lica u pet jednostavnih koraka

K.K. / NEDJELJA, 06.05.2018 18:15

Ako pijete puno kave, unosite puno šećera ili ste pod stresom to će se primjetiti na vašoj koži • Stoga je potrebno napraviti detoksikaciju u nekoliko koraka

Foto: Instagram

AKO su jake zrake sunca poslejdnjih dana na vašoj koži pokazale neke nesavršenosti ili ste pak imali nekoliko burnih izlazaka koji su na vašoj koži ostavili danak, vjerojatno joj je potrebna njega i detoksikacija u nekoliko koraka.

Isto vrijedi i ako ste unosili puno šećera i pili puno koefina, jer sve su to stvari zbog kojih vas vaša škola baš i ne voli.



Mi vam stoga predlažemo detoksikacijski program u petkoraka nakon kojeg će vaša koža zasjati.



1. Osnovna njega



Ako želite trajnu promjenu na koži, morate se držati osnovne njege i imati uhodanu rutinu. To znači da kožu morate zaštititi preko dana i njegovati je preko noći.

Nakon nekoliko dana dnevne zaštite pomoću sredstava koje sadrže antioksidanse i faktore koji štite od UV zračenja te noćne njege koja će hidrirati vašu kožu, postupno čete vidjeti promjenu. Koža će vam postati otpornija, njezina struktura će se poboljšati i općenito će koža biti sjajnija.



2. Počastite se parnim tretmanom



Parni tretman koži lica može pomoći da se očisti od nečistoća, ali će pomoći i da sredstva koja ćete naknadno staviti postignu boli učinak.



Deset minuta parenja lica pomoći će da vaši serumi, maske, kreme ili ulja za lice upiju bolje u kožu što je ključno ako želite svježu i otpornu kožu. Ovaj tretman možete pokušati napraviti sami pomoću ručnika i posude tople vode, pri čemu treba biti jako oprezan. Druge opcije su pak odlazak u kozmetički salon ili kupovina aparata za kućno parenje lica.



Loša prehrana, malo sna, alkohol, šećer, stres...sve to ostavlja trag na vašoj koži. Stoga je važno da dubinski očistite pore kako bi preparati za njegu lica imali bolji efekt. Na tržištu postoje razne maske koje će vam pomoći u čišćenju pora, a koje trebate nanijeti dva do tri puta tjedno na lice.Vaša koža treba disati, stoga joj, ako ste u mogućnosti priuštite barem dan ili dva bez teške šminke koja će vam začepiti pore. Tako će vaša koža barem dan ili dva biti opuštena i moći će disati.Posebno će joj to prijati ako ste noć ranije napravili čišćenje lica.Iako je ovo savjet koji se često ponavlja u njezi kože lica, često ostaje zanemaren, ali ipak, hidratacija je jako važna. Ako vam je koža zategnuta ili vas svrbi, to mogu biti znakovi dehidracije kože pa posegnite za dodatnom čašom vode koja će vam pomoći.