Dnevnik gradske cure: Koze na sniženju - kako kupovati bez da svi misle da si pobjegla iz štale

A.AS. / UTORAK, 09.01.2018 14:00

Skini sunčane naočale kad si u dućanu, nitko ne misli da si Madonna • Kad srušiš nešto na pod, podigni to, TEBI je palo • Kad isprobavaš dolčevitu, nemoj prije toga namastit usta s 9 slojeva nečeg u zavodljivoj nijansi Hooker sunset • I prije nego što kreneš u shopping, saniraj pazušnu floru

Foto: Karmen Poznić, Ilustracija Index

SRETAN utorak svima osim ljudima koji parkiraju preko dva mjesta!



Nadam se da vam je godina dobro krenula i da ste naučili pisat 2018. bez da prvo krenete pisat 2017. pa 7 pretvarate u 8 i onda vam je neugodno. Neugodno ti je kad to napraviš jer se osjećaš kao osoba koja toliko loše hendla život da ne može zapamtit ni godinu u kojoj živi. Barem je meni tako.



Čudno je krenula ta 2018. godina koju još učimo pisat.



Vani je proljeće. Toplo je. Ptice su zbunjene. Još gore, žene koje su si kupile bunde i šubare da ih netko može uslikat na zimskoj špici su zbunjene. S jedne strane, vani je 16 stupnjeva i bit će joj vruće ali s druge, ova bunda koju je rastegnula na 19 rata će sljedeće godine bit prošlogodišnja, što je NEDOPUSTIVO i mora ju nosit SAD! Pa se kuhaju na Cvjetnom i saftaju pazuhe, a istovremeno se ne voze tramvajem jer tamo smrdi. Smrdi i tebi ispod pazuha, samo što se to ne vidi na instagramu. #ootd



Šta još?



Postoje ljudi koji žele da održimo rat sa Slovenijom.



Maja Šuput se slikala s majmunom i ljudi su popizdili.



HM je slikao crnca s natpisom “majmun” na majici i ljudi su popizdili. Za vas kojima nije jasno, popizdili su zato što su crnce u 19. i 20. stoljeću popularno nazivali majmunima i prikazivali ih kao majmune u raznim ilustracijama, što je bio jedan od južnjačkih načina da se opravda ropstvo. Kad si majmun, nisi čovjek, dakle nemaš ljudska prava i smiješ bit rob. Zato su popizdili, ne zato što im je dosadno.



Speaking of dosadno, bila sam na proširenom obiteljskom ručku i prvi put od kindergartena me nisu pitali kad ću se udat nego dal imam Bitcoin.



To je postalo novo pitanje.



Ono što je prije bilo “jel imaš dečka?”, danas je “jel imaš Bitcoin?”



Jel rudariš Bitcoin? Bitcoin. Svatko ili ima Bitcoin, ili priča da će imat Bitcoin, ili ima priču o nekom tko već ima Bitcoin.



“Moj frend ti je uložio 7 kuna i sad ima 65327/8+q94/tyr kuna, Bitcoin je budućnost KUPI GA!”



Bitcoin.



Nemam ja ništa protiv Bitcoina, samo je ovih dana svaka treća Željka na Fejsu koja je do jučer mislila da je “bilanca” selo u Italiji odjednom STRUĆLJAK za Bitcoin. (E znam da se ne piše strućljak). Sve zna Željka, sve pametne riječi. Bitcoin. Blockchain. Kriptovaluta. Kodrolistni ohrovt. Ovo zadnje je samo kak Slovenci kažu za kelj. Kodrolistni ohrovt, zamisli.



Naravno, svima osim Tomi Horvatinčiću želim da, ako su uložili u Bitcoin, zarade lijepo i dobro i izdašno.



Pogotovo ženama.



Ovo nije seksizam, nama jednostavno treba više.



Pogledaj muški odjel tijekom rasprodaja i onda pogledaj ženski.



Na muškom je sve mirno i dostojanstveno, na ženskom je rugby.



Trče po dućanu. Guraju se. Ne daj Bože da se dvije zapiknu za istu majicu, poklat će se unatrag 7 generacija.



Stvari lete po zraku i po podu.



Prodavačice se boje.



Muškarci se boje.



Možda bi stvari bile mirnije da imamo više para.



Možda i ne bi.



Nije to čak ni samo stvar para, prosječna žena ima sposobnost samu sebe uvjerit da već godinama sanja baš ovakve zelene satenske čizme sa smeđim kristalima i oker perjem - ne zato što bi ih inače ikad kupila nego zato što su sad snižene. Ja sam ista ta žena, ja se mogu uvjerit da mi treba kosilica samo zato što na njoj piše “AKCIJA!”



Opet su krenula sniženja i u dućanima je opet Piranski zaljev. Zato sam pripremila par neobaveznih sugestija za sve, uključujući i sebe. Smjernice za dostojanstven shopping na sniženjima. Krenimo redom.



Za žene koje kupuju…



Kad uđeš u dućan, skini sunčane naočale



Neobavezna sugestija. Ne trebaju ti sunčane naočale u zatvorenom prostoru, zato imamo krov. Ljudi neće mislit da si Madonna, eventualno će mislit da su ti se očerupale trepavice a cura koja ti ih radi je kod svojih u Bihaću na praznicima pa se nisi mogla naručit. Život nije Los Angeles, na Jankomiru smo, smiri se.



Nemoj stavit sedam lopata pudera



“Zvijezda” svakog sniženja je bijela majica koju je neka Karla usrala dok ju je isprobavala jer ima toliko debelu fasadu na licu da je praktički stambeni objekt. Lijepo je da voliš tutoriale za konturiranje ali pazi ti lice ne ostane na majici koju vjerojatno nećeš udomit. E i ruž - ako probavaš dolčevitu, nemoj bit seljačina i namastit usta s 9 slojeva nečeg u zavodljivoj nijansi Hooker sunset.



Kad srušiš nešto



Podigni to. Ako si slučajno trknula jaknu pa je pala. Ako je vesta skliznula s vješalice dok si ju gledala. Podigni. Nemoj otić. Čak i da te nitko nije vidio, nemoj otić. Kad nešto padne zbog tebe, to nije način na koji ti dućan želi šapnut da gravitacija funkcionira u njemu, to je test odgoja. Ne budi stoka, podigni kad srušiš nešto. “Bude prodavačica” - bude, ali možeš i ti ako si normalna osoba. Podigni, lijepo je.



Vrati stvari ko čovjek



Nemoj u garderobi ostavljat stvari koje ipak ne želiš jer stvaraš nered. Osoba koja uđe poslije tebe zaslužuje novi početak s praznom garderobom, a ne s tvojim odbačenim stvarima. E i kad vraćaš stvari, ajde ih vrati da su barem malo uredne. Da pulover ne liči na tajice jer si ga skinula preko koljena i da tajice ne liče na pamučnu sarmu. Može i to riješit prodavačica, ali zamisli kak bi bilo da joj malo olakšaš. To je dobra karma.



Nemoj se tuć za stvari





Smijemo se Amerikancima kad se tuku na rasprodajama, a kod nas se prije 2 godine jedna manekenka pošorala s jednom pjevačicom za haljinu usred VIP događanja. Pardon, eventa. Svako sniženje ima bar jednu tempiranu estrogensku bombu koja će se pomlatit za zadnje cipele 37, “onakve kakve ima Carrie Bradshaw!” ali po cijeni koju si možeš priuštit i kad radiš u videoteci. Nemoj se mlatit za stvari - ako ti je suđeno, bit će tvoje a ako nije, onda će bit u ruci druge osobe i ne smiješ joj to trgat iz te iste ruke. Nemoj bit ta osoba, ionak su neudobne cipele.U svakom dućanu ima barem jedan. Tužan, potišten, izgubljeni frajer koji je morao doć u shopping s curom “ako me voliš”. Voljet će te još više ako ga ne povedeš. Nemoj ga vodit. Smeta. Gdje god stane, smeta. Smeta i samom sebi. I boji se jer je vidio kak si pogledala curu koja je samo pogledala majicu koju si ti planirala pogledat prva. Nemoj ga povest, pokloni mu to da ne mora ić.Nemoj mu dat da ti drži torbicu i otić gledat stvari. Jer kad odeš, on postaje muškarac koji stoji s torbicom nasred dućana. Od tog umire sperma, pitaj bilo kojeg doktora.Bunda na 16 stupnjeva može napravit nezgodnu reakciju, pa prije nego što ideš u shopping, saniraj pazušnu floru. Nije teško, malo sapuna, malo nečeg u spreju što miriši na fresh cotton ili violet paradise i to je to. Inače dolčevita koju isprobavam miriše na tvoje kisele nezgode. Saniraj pazuh, hvala ti od srca.Nemoj pomahnitalo trčat po dućanu i bacat kile stvari po sebi samo da ti netko slučajno ne uzme ovu dolčevitu koja je sad 99 a bila je 119! Smiri se, kupuješ pizdarije za obuć, ne grobno mjesto. Pola stvari koje kupiš sljedeće godine neće bit cool. Moda je prolazna. Sve je prolazno. Sjeti se, jednom davno si mogao reć “Justin” i svi su znali na kog misliš, danas se kad kažeš Justin podrazumijeva da misliš na drugog Justina koji je postao popularniji Justin od prvog Justina za kojeg sad moraš naglasit da misliš Timberlake. Preživjet ćeš ako ne kupiš dolčevitu, bit će ih još, kao što će bit još Justina.Na primjer, kad stojiš u redu, probaj ne stajat dovoljno blizu da osoba ispred tebe može osjetit toplinu tvog daha i čut ti karijes. Znam da se često priča o tome kako su se ljudi jako udaljili jedni od drugih, ali ovo nije ni vrijeme ni mjesto za borbu protiv toga. Red se ne pomiče brže ako se zalijepiš za osobu ispred sebe.Kad je jedan red za sve blagajne, Karla, to znači da moraš otić na KRAJ tog jednog veeeelikog reda gdje sav pošten narod započinje svoje čekanje. Ne da možeš doć direktno iz garderobe s ulovom i stat “u ovaj drugi red ispred blagajne u kojem nikog nema!” Ne stojimo mi u ovom velikom redu kao statisti jer se snima reklama “Karla u shoppingu“, stani na kraj reda jer će ti netko naudit. Ne ja, ali ova iza mene koja mi diše za uhom bi mogla.Kad kupiš stvar koju inače nikad ne bi kupila za pola cijene koju inače nikad ne bi ni platila, i dalje si u minusu tih 200 kuna. Ili koliko već. Nisi pobijedila sistem jer si kupila jeftinije, sistem je pobijedio tebe jer si ipak kupila a inače ni ne bi. #2plus2is4minus1that’s3 #quickmathsZa početak - znam da naporno radite i da su ljudi stoka, ali postoje prodavači kojima ove stvari netko treba reć. Željka ne može jer samo zna pričat o Bitcoinu pa ću ja.Ima nekoliko dućana u kojima se prodavači ponašaju kao da smo nepozvani došli smetat u njihov dnevni boravak. Nismo kod tebe doma, ja ti nisam došla smetat na privatni tulum, došla sam probat ovu majicu koja možda miriši na Karlin pazuh.Klasična priča koja nikako da umre i ode na mjesto na kojem žive izgubljeni USB stickovi i karijera Atomic Kitten - kad uđeš u trenirci, nekima nisi dovoljno važan ni za “dobar dan“ jer misle da ne možeš kupit ništa u dućanu. To je vrlo jeftina ljudska osobina, gospođo. A i znamo da vi prvi nemate ministarsku plaću. Nemoj da se osjećam ko herpes kad me gledaš samo zato što sam u trenirci.Dobar dan, dobar dan, izvolite, malo bih pogledala… ne moraš me pratit po dućanu, NEĆU ukrast ništa. Neću stavit čizmu u džep. Neću progutat rukavice i čekat da mi ih probava vrati. Neću sakrit šal u novčanik. Malo ću pogledat, neću ti orobit radnju.Još jedan fenomen koji sam primijetila - u nekim dućanima te srdačno pozdrave kad uđeš, a kad izađeš, a nisi ništa kupio, ne kažu ti ništa. Reci doviđenja, lijepo je, čovjek ima osjećaj da živi u Austriji ili nekom drugom civiliziranom mjestu.I inače, a pogotovo kad mi ne stoji super. Nije fer. Ni potrebno. Prosječnoj ženi toliko puta lažu tijekom života. Lažu joj tete u vrtiću, profesori u školi, laže joj dečko koji kaže da nije spreman za vezu i onda za 6 minuta ima novu curu s kojom se ženi, lažu joj da depilacija voskom ne boli, lažu joj “pretplatnički odnos možete raskinuti bilo kad na vrlo jednostavan način” i onda ga ne može raskinut sljedećih 6 mjeseci… nemoj joj još ti lagat da joj dobro stoji haljina u kojoj izgleda kao krivo posložena musaka.Kad ona ista Karla koja je zaključila da će ona radije stat u ovaj drugi, manji red ispred blagajne u kojem nema nikog i dođe na tvoju blagajnu, reci Karli da mora na kraj pravog reda. Nemoj ju primit jer ti se ne da imat raspravu s njom i jer ljudi iz drugog reda još razmišljaju dal da viču na nju ili da ostanu tiho. Mi iz reda računamo da ćeš obranit našu čast, reci Karli gdje počinje red.Nemam puno za dućane, samo tri stvari.Napravite dostojanstveno sniženje. Kad piše “RUŠIMO CIJENE DO DNA”, nemojte da ljudi uđu unutra i vide da ste spustili majicu s 349 na 299 jer to nije sniženje, to je sn. Pogotovo ako uzmemo u obzir da za većinu stvari imate samo XS.Još jedan klasik - ako je pulover koji je jučer koštao 199 kuna danas “snižen” na 199 kuna jer ste napisali da je prije bio 249, to nije sniženje nego hraćak na ljude koji vam vjeruju. Nemojte pumpat cijene da bi ih fejk spustili - vidimo vas. Ružni ste prema nama.Ljudi se kuhaju u dućanu. Lako za ovu u bundi, ona je koza. Ali kuhaju se i svi ostali. Smanjite grijanje, prvi mjesec je - žene su i gladne i živčane, nemojte da nam je još i vruće.To je to, sretan shopping svima.Osim Karli jer znam da neće poslušat ovo za puder.