Fotke Jane Fonde u uskim trapericama poslužit će vam kao odlična motivacija za vježbanje

80-godišnja glumica i dalje izgleda fantastično u trapericama • Oduševila nas je i u modnom smislu

BIVŠA fitness zvijezda hodajući je dokaz da se redovito vježbanje itekako isplati.

80-godišnja Jane Fonda oduševi nas svakom svojom pojavom na crvenom tepihu, no sada je dokazala da i bez glamuroznih krpica izgleda fantastično. Glumicu su paparazzi snimili u zračnoj luci u francuskoj Nici, do koje je skoknula iz Cannesa gdje se trenutno održava poznati filmski festival, kako bi promovirala svoju autobiografski dokumentarac Five Acts. Unatoč šeširu i velikim sunčanim naočalama, nije ju bilo teško prepoznati, a svakako mamila poglede svojim stasom.

Jane je nosila crnu majicu s natpisom Time's Up, nazivom pokreta koji se bori protiv seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja, koje je 1. siječnja ove godine pokrenulo više od 300 glumica, scenaristica, redateljica i drugih žena iz svijeta filma. Statement majicu ugurala je u traperice i svemu nadodala remen te nas oduševila svojim vitkim nogama.

U trapericama s nogavicama na trapez koje su u gornjem dijelu jako uske, bivša fitness zvijezda prava je motivacija za vježbanje. A osim što nas je očarala figurom, oduševila nas je i outfitom. Oko vrata je svezala svilenu maramu na točkice te tako pokazala da i dalje budno prati trendove, a ležernom izdanju podarila je dašak glamura odličnim izborom torbe i cipela. Jane je zaista odličan fitness, ali i modni uzor!