Jennifer Lopez na naslovnici je časopisa Time i izgleda WOW!

K.K. / PETAK, 20.04.2018 15:30

Pjevačica je proglašena jednom od 100 najutjecajnijih osoba na svijetu • Krasi jednu od šest specijalnih naslovnica i izgleda savršeno

Foto: Instagram

JENNIFER LOPEZ na ovogodišnjem je popisu sto najutjecajnijih osoba na svijetu časopisa Time.

Ujedno, ona će biti i na jednoj od šest naslovnica Timea povodom objave broja sa sto najutjecajnijih osoba na svijetu.



Kako piše Time, Jennifer je postala prva Latino glumica koja je zaradila više od milijun dolara za ulogu u filmu te je i prva žena koja je imala najprodavaniji album i najprodavaniji singl u istom tjednu.

Bijela haljina s perjem za naslovnicu Timea

Jennifer je na naslovnici odjevena u dugačku bijelu haljinu. Haljina ima dubok dekolte, a na ramenima je ukrašena bijelim perjem. Jenniferin ionako sitan struk istaknula je bijela traka u istom materijalu i nijansi kao i haljina.



Haljina pada do poda, a sam dio koji je suknja haljine ukrašen je prozirnom čipkom.



Uz prekrasnu haljinu Jennifer je pustila dugu kosu koja je i dalje svjetlija nego inače nakon što ju je na promjenu boje nagovorila Donatella Versace. Šminka za snimanje bila je lagana uz dominantni crveni ruž u tamnijoj nijansi.

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Apr 19, 2018 at 9:32am PDT



"Uvjerila me da možemo postići što god smo zamislili"



Osvrt na Jenniferin rad za Time napisala je glumica Kerry Washington, koja je, kao i Jennifer, iz njujorškog Bronxa.



Kerry je napisala kako se kao djevojčica koja je odrastala u Bronxu s prijateljicama skrivala iza zastora na pozornici klubova u kojima je Jennifer na početku karijere nastupala te kako je pratila njezine televizijske nastupe nakon što se njezin uzor, Jennifer, odselila iz Bronxa u potrazi za karijerom.



"Uvjerila me da možemo doći otkud smo mi dolazili i postići štogod smo zamislili", napisala je Washington.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Napisala je i kako je uz sve poslovne uspjehe Lopez majka, poduzetnica, aktivistica, dizajnerica, filantropkinja i producentica."Što se mene tiče, koliko god uspješna postala, uvijek će biti 'Jenny from the block', a ja ću uvijek biti zahvalna što sam mogla svjedočiti njezinom putovanju", rekla je Washington.Jennifer je pak za Time rekla kako je na početku karijere htjela snimati romantične komedije i biti djevojka iz romantičnih komedija."Ne ona Španjolka ili Latina. Samo sam htjela biti osoba", rekla je Jennifer i dodala kako nikome nije dala da joj prišije određenu etiketu."Ali na svakom koraku ljudi će to pokušavati napraviti. Posebno kada ste žena", rekla je Jennifer"Ljudi ne shvaćaju da sam producentica već deset godina. Nije to glad iz ambicije nego iz strasti prema mom poslu", rekla je i dodala kako se uvijek pita može li napraviti ono što zamisli ili neće uspjeti."Možda? Ok, onda idemo dalje. Što ću napraviti dalje", objasnila je svoje stavove Lopez u snimanju za časopis Time za čiju ju je naslovnicu fotografirao Peter Hapak.

Na ovogodišnjem popisu 100 najutjecajnijih osoba magazina Time rekordan je broj žena, njih 45, ali i 45 osoba mlađih od 40 godina.