Kako vam hladnjak može pomoći da vam najlonke potraju dulje?

E.DO. / SUBOTA, 06.01.2018 13:30

Ove sezone posebno su popularne one s uzorcima, po principu "što luđe, to bolje", a kako bi vam one potrajale i što dulje, danas vam otkrivamo jedan vrlo jednostavan i koristan trik.

Foto: Instagram MNOGIM ženama najlonke su jedan od komada s najkraćim rokom trajanja.



No unatoč tome, ne možemo zamisliti život bez njih, posebno u ovim hladnijim mjesecima.



Ove sezone posebno su popularne one s uzorcima, po principu "što luđe, to bolje", a kako bi vam one potrajale i što dulje, danas vam otkrivamo jedan vrlo jednostavan i koristan trik. A post shared by Index Rouge (@indexrouge) on Dec 27, 2017 at 8:04am PST 1. Novi par najlonki prvo smočite u vodi, a zatim dobro iscijedite.



2. Zatim ih stavite u plastičnu vrećicu i ostavite u svom hladnjaku preko noći.



3. Nakon što ih sutradan izvadite iz istog, ostavite ih neka stoje na sobnoj temperaturi.



Postupak je dovoljno ponoviti jednom na svakom paru!