Kate Middleton nepravedno napali na Twitteru zbog outfita na kraljevskom vjenčanju

KORISNICI društvene mreže nisu oduševljeni stajlingom Kate Middleton za vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle.

Vojvotkinji od Cambridgea ovo je bio prvi javni izlazak nakon rođenja princa Louisa, 23. travnja ove godine. Kate je na vjenčanje stigla u svijetlom izdanju koje je na prvi pogled zavaralo mnoge i zbog čega su vojvotkinju napali na Twitteru.

Byw didn’t anyone tell Kate Middleton that you shouldn’t wear white to other people’s wedding? #royalwedding