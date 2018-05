Kim Kardashian bit će prva dobitnica nagrade koju su izmislili zbog nje

M.S. / ČETVRTAK, 10.05.2018 14:35

Starleta će biti prva osoba koja će dobiti ovu nagradu • Zbog nje je i uvedena

Foto: Instagram

SLAVNA starleta uskoro će biti nagrađena za svoj ogroman utjecaj na društvenim mrežama.

Vijeće američkih modnih dizajnera, poznato i pod skraćenicom CFDA (Council of Fashion Designers of America), koji svake godine organiziraju svečanu dodjelu nagrada za najutjecajnije osobe u svijetu mode, u srijedu 9. svibnja objavilo je da ove godine uvode i kategoriju "Influencerica godine" i to upravo zbog Kim Kardashian kojoj će je i dodijeliti, piše Glamour.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Apr 1, 2018 at 10:16pm PDT

"Kim ima ogroman utjecaj na trendove te je potpuno promijenila način na koji se brendovi predstavljaju. Vrijeme je da joj za to damo i službeno priznanje i svi smo se složili da je ona najbolji izbor za ovu nagradu," rekao je u službenoj izjavi dizajner Tommy Hilfiger koji je Vijeću američkim modnih dizajnera i predložio ovaj potez.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Očekivano, Kim je ova vijest jako razveselila te je svoje uzbuđenje podijelila i s obožavateljima na Instagramu.

"Jako sam uzbuđena što ću biti prva dobitnica nagrade za Influencericu godine," napisala je Kim ispod fotografije na kojoj pozira u zlatnoj vintage Versace haljini koju je nosila u ponedjeljak navečer na Met Gali

Osim što je nebrojeno puta "srušila internet" svojim objavama na društvenim mrežama, Kim izaziva masovnu histeriju svakim novim proizvodom iz svoje KKW Beauty linije te je u proteklih desetak godina pokrenula brojne modne i beauty trendove zbog čega ovu nagradu svakako zaslužuje.