Lijepa Kosovarka uskočila u sako haljinu kakvu nije nosila niti jedna slavna dama dosad

Foto: Splash News

LIJEPA pjevačica dolazi s Kosova, a karijeru je započela u Londonu.

Radi se o 22-godišnjoj pjevačici Dua Lipi koja nas je osvojila još 2015. godine, kako glasom, tako i izgledom.

Preciznije, Dua je rođena u Londonu 1995. godine, no s roditeljima se vratila na Kosovo 2008. godine, da bi nešto kasnije ponovno otišla u London, no ovoga puta sama, kako bi pokušala ostvariti glazbenu karijeru. No, prvo je ostvarila karijeru modela, a tek onda glazbenu, zahvaljujući snimkama koje je svakodnevno objavljivala na YouTubeu.

Smeđokosa ljepotica privlači pažnju gdje god se pojavi, baš kao i njezine kolegice Rita Ora i Bebe Rexha koje također vuku korijene s prostora Balkana, a sve tri vole plijeniti pozornost posebnijim odjevnim kombinacijama koje često graniče s dobrim ukusom, no i to je dio njihove pojave u javnosti.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

A upravo je Dua plijenila pozornost nedavno u New Yorku, gdje je u zanimljivoj sako-haljini krenula na jednu zabavu.

Iako je ovaj model haljine osvojio poznate i manje poznate dame još 2017. godine, pjevačica je nosila nešto posebniji i duži model s visokim prorezom koji je istaknuo njezine noge, dok je ovratnik bio prepun kristalića.

Pjevačica je uskladila srebrne čizmice sa šljokicama s torbom koju je nosila u ruci, a moramo priznati kako je haljina bila zanimljiva, ali i na granici dobrog ukusa. Kako se vama čini?